Umbria, i ladri rubano di tutto: i doni di Natale e anche i dentini da latte dei bambini

Furti a raffica per le feste. Hanno portato via anche i doni di Natale, le buste coi soldi che in ogni famiglia si scambiano durante il pranzo del 25 dicembre. E' quanto successo a Lacugnano, frazione di Perugia, dove i ladri hanno svaligiato un casa alle 23 di mercoledì, approfittando dell'assenza dei proprietari. Ma tre giorni prima i malviventi hanno fatto anche di peggio. A Strozzacapponi, poco lontano, sono entrati in una casa singola e hanno portato via, insieme ai gioielli, anche i denti da latte dei bambini che la madre custodiva in una cassetta insieme ai monili. "Sono riusciti a entrare nonostante i tre sistemi di allarme installati, noi eravamo fuori per il saggio di danza di nostra figli", spiega la donna (che preferisce non rivelare la sua identità per questioni di sicurezza) al Corriere dell'Umbria, "e hanno rubato un televisore di valore, insieme all'oro che avevamo nell'armadio. Era in una cassetta, insieme ai dentini da latte dei nostri bambini, che custodivamo per ricordo. I ladri hanno portato via tutto". Nella stessa notte è stato registrato il tentato furto al Pam di San Marco.