Beatrice di York, matrimonio nel 2020: la regina Elisabetta dà l'ok ma la data dipende dalle corse dei cavalli

Il 2020 sarà l'anno del Royal Wedding, la Regina Elisabetta ha dato il suo assenso al matrimonio fra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi.

Anche il mese è stato individuato ma manca l'annuncio ufficiale della data e Sua Maestà Britannica ha posto alcune condizioni per il giorno nel quale sarà disponibile ad assistere all'unione tra la nipote Bea e l'imprenditore italiano. Secondo il Daily Mail, la figlia di Andrea d'Inghilterra e Sarah Ferguson si sposerà nel mese di giugno. La tradizione Windsor indica sei mesi dall'annuncio del fidanzamento ufficiale (avvenuto in settembre), ma non è questo il punto. Giugno è il mese delle spose e i sudditi si aspettano a giorni l'annuncio della data, la cui comunicazione per volere di Elisabetta II, deve avvenire all'inizio dell'anno. Su giugno però c'è una condizione: giugno è il mese di Ascot, il torneo equestre di cui la sovrana è appassionata. Comincia il 16 giugno e per quella data nessun impegno. Beatrice di York, 31 anni, e il suo amore sono avvertiti.