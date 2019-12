Masterchef 9: eliminata Elisa, la concorrente "salvata" da Cannavacciuolo al primo turno

Tensione e colpi di scena continuano a caratterizzare la seconda serata di Masterchef 9, dedicata al ripescaggio degli aspiranti cuochi che nelle selezioni del talent show di Sky Uno non hanno ottenuto il grembiule bianco. La prova di impiattamento è fatale a Claudio, Angela e Marylin, che vengono eliminati in blocco, mentre la sfida basata sulla velocità - prova di taglio su varie verdure - vede prevalere Vincenzo su Santo Rappazzo. Tutta da vedere la sfida successiva con Francesco, Andrea e Paolo (quello della risata sclerotica - guarda il video): devono preparare un uovo in camicia, ma se la cava solo Andrea; imperdonabile l'errore di Paolo, che all'acqua aggiunge niente meno dell'aceto balsamico.

La prova successiva laurea Andrea, il cuoco amatoriale sul quale aveva puntato - firmandogli il grembiule grigio - Bruno Barbieri; a fare la differenza in suo favore l'abilità nel disossare un petto d'anatra, farcirlo e legarlo. Il turno successivo, la preparazione di un cuore, incorona soltanto la pescivendola Anna. Triplo grembiule bianco poco dopo per Ioanna, Alexandro e Maria Teresa, che in 30' riescono a preparare una cotoletta alla milanese, un filetto al pepe verde e delle polpette. Accede alla masterclass anche Simona, che passa al turno successivo con una preparazione di pesce. Eliminata, invece, Elisa; lo chef Antonino Cannavacciuolo, che aveva puntato su di lei salvandola dalla prima eliminazione, è costretto ad arrendersi all'evidenza di un piatto non all'altezza.