Regina Elisabetta, la scelta di non abbandonare il principe Andrea (figlio preferito) dopo lo scandalo

La Regina Elisabetta non abbandona il principe Andrea, secondo molti osservatori della Royal family, il figlio prediletto. Il Natale a Sandringham del principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta e del principe Filippo, è stato di profilo basso: il duca di York è arrivato con il fratello Carlo alla chiesa di St. Mary Magdalene per la tradizionale messa di Natale ma non si è unito agli altri membri della famiglia: visita veloce per poi tornare nella residenza di famiglia insieme al padre Filippo appena uscito dall'ospedale di Londra.

Il duca di York è al centro delle polemiche per la pericolosa amicizia con Jeffrey Epstein, accusato di violenze e molestie sessuali e morto in carcere lo scorso agosto. Andrea era comunque a Buckingham Palace in occasione del tradizionale pranzo pre natalizio che si è tenuto la scorsa settimana, ed è stato avvistato a Sandringham insieme alla madre. Le ultime apparizioni insieme invece, risalgono alla scorsa estate, al Trooping The Colour e alle giornate ad Ascot. Elisabetta, poi è stata dura col terzogenito. I rapporti fra il Principe Andrea ed Elisabetta II appaiono comunque buoni.