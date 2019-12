Harry e Meghan, dove hanno trascorso il Natale lontani dalla famiglia reale

Lontani dalla Royal Family riunita a Sandringham come da tradizione, anche con qualche polemica a distanza che non si è sopita, Harry e Meghan hanno trascorso il loro primo Natale con Archie in un lussuoso lodge canadese.

Il duca e la duchessa di Sussex hanno scelto di trascorrere le feste sull'isola di Vancouver.

La gente del posto, riferisce in un articolo il Mirror, ha visto Harry e Meghan fare jogging nella città canadese di North Saanich mentre altri li hanno visti fare escursioni nel Parco Regionale di Horth Hill sull'isola di Vancouver.