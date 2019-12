Atleta in coma si risveglia e sussurra alla moglie "Ciao amore"

Natale è in grado di regalare anche storie belle, a lieto fine o, almeno, sulla strada per approdarvi. Proprio come è successo ad Andrea Grilli, il 36enne runner dell'Asd Falchi di Lecco che a fine novembre era scivolato durante un allenamento sul versante bergamasco del Resegone. Andrea, finito in coma per i postumi di quella sciagura, lunedì 23 dicembre si è risvegliato. Alla moglie, che ha avuto sempre al proprio fianco, ha sussurrato: "Ciao amore".

Regalo migliorie non poteva esserci per i familiari di Andrea, per i suoi tanti amici e per l'Asd Falchi di Lecco che dal 30 novembre non avevano mai rinunciato a sperare. Era iniziato tutto, purtroppo, quando Andrea, seguendo il sentiero 1 aveva raggiunto la vetta del Resegone per poi iniziare la discesa a valle. Qui era scivolato, facendo perdere le proprie tracce fino a quando, grazie a un altro escursionista, era stato ritrovato in ipotermia, privo di coscienza, con numerose contusioni, fratture e i polmoni collassati, come raccontano i Falchi di Lecco nella propria pagina facebook. Da lì il trasferimento in ospedale a Bergamo dove inizia per tutti un lento percorso sulla strada della speranza, concluso da quel fantastico risveglio e da quel "Ciao Amore" di pochi giorni fa.