Firenze, incendio nella zona della Fortezza da Basso: pista di pattinaggio su ghiaccio, macchinario a fuoco

Intervento a Firenze poco prima delle 12 di oggi, giovedì 26 dicembre, da parte dei vigili del fuoco del comando di Firenze per un incendio nei pressi della Fortezza da Basso.

I pompieri hanno spento un incendio che si è sviluppato in un container contenente un macchinario utilizzato per la vicina pista di pattinaggio sul ghiaccio. Fumo nero è visibile nel centro della città e molti si sono interessati, cittadini e turisti di questo giorno festivo, sulle cause.

L'incendio, riferiscono i vigili del fuoco, è sotto controllo e la squadra provvede alla bonifica della zona interessata dall'evento.

Non si segnalano persone coinvolte e le cause delle fiamme sono in corso di accertamento.