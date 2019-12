Casa svaligiata dai ladri il giorno di Natale, la rabbia dei proprietari

Ladri in azione anche a Natale. La denuncia arriva da Lacugnano, frazione di Perugia, dove un appartamento è stato visitato poco dopo le 23 del 25 dicembre 2019. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi si sono introdotti in casa forzando uno degli infissi. Hanno aperto cassetti e armadi. Hanno rovistato anche nella scarpiera, alla ricerca di soldi e monili nascosti. "Sporgeremo al più presto querela", spiega il proprietario, "siamo ancora scioccati di quanto successo. Rubano anche il giorno di Natale, maledetti". La denuncia si muove anche su Facebook e arriva anche la segnalazione di un altro furto a Perugia la notte della vigilia. Qui il bottino è di oro e argenteria. Un altro caso segnala un terzo furto di qualche giorno fa in cui derubato e famiglia trovano in tre ladri in azione mentre rientrano in casa. I raid si intensificano in questi giorni di festa. I ladri approfittano delle vacanze e delle gite fuoriporta: vanno alla ricerca di denari e preziosi frutto dei regali di Natale, che i proprietari lasciano in casa subito dopo lo scambio di doni con amici e parenti. Soprattutto i soldi cash sono il principale obiettivo dei topi d'appartamento. Che non si fanno scrupoli di sorta: nel tuderte due settimane fa in ben due casi sono stati rubati i salvadanai di due bambini sotto i dieci anni.

