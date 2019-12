Norvegia, morto suicida Ari Behn, ex marito della principessa Marta Luisa: lo scrittore aveva 47 anni

E' morto suicida lo scrittore norvegese Ari Behn, ex marito della principessa Marta Luisa. Aveva 47 anni. E' arrivato subito il messaggio di cordoglio dei reali di Norvegia. "Ari è stato una parte importante della nostra famiglia e ne conserviamo un ricordo affettuoso".

Nel suo ultimo libro del 2018, dal titolo 'Inferno', Behn raccontava la sua battaglia contro la malattia mentale. Behn e la principessa Marta Luisa avevano divorziato nell'agosto 2016. Dalla loro unione sono nate tre figlie.

Behn è stato nel 2017 anche tra gli accusatori di Kevin Spacey: disse che nel 2007 l'attore lo avrebbe molestato toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato dopo un concerto per il premio Nobel per la pace.