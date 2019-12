Oroscopo 2020, l'anno del Leone: le previsioni su lavoro, amore, salute e soldi

Oroscopo 2020 per il segno zodiacale del Leone

Anno positivo, obiettivi da centrare, scelte, single che appendono il guantone al chiodo. Il 2020 dei nati sotto il segno del Leone si annuncia più intenso che mai e gli astrologi sembrano faticare a trovare un filo comune, anche se una certezza generale c'è: sarà un anno importante.

Ne è convintissimo Paolo Fox, ad esempio, secondo cui il 2020 sarà "moto costruttivo" nella prima metà, mentre nella seconda i Leone devono prepararsi ad affrontare un cambiamento. Paolo Fox mette in guardia sulle scelte azzardate: il rischio è perdere soldi e credibilità. Primavera intrigante per gli aspetti amorosi.

Anche Branko sostiene che il Leone dovrà fare scelte importanti, ma potrà contare su tre alleati importanti: Giove, Saturno e Plutone. Anche in questo caso l'inizio dell'anno viene considerato favorevole e positivo per i programmi già avviati. Da marzo sarà proprio Saturno ad essere in opposizione e quindi secondo Branko non mancheranno "colpi di scena e di soddisfazioni che saranno alla base del vostro modo di essere. Sappiate cogliere tutto quello che viene con serenità e sappiate ingoiare anche i bocconi amari".

Più positiva Ivana Raffa secondo cui "il 2020 si prospetta un anno ancora all’insegna di condizioni favorevoli". Al Leone dice certa: "Riuscirai a non farti condizionare dall’orgoglio, che in passato, spesso ti ha giocato brutti scherzi. Il tuo spirito e la tua forza saranno sempre saldi ed equilibrati, specie se sei di agosto". I punti di forza del 2020 saranno amicizie, viaggi, elevazione morale e intellettuale. I periodi migliori per l'amore? Gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio agosto, settembre, novembre, seconda metà di dicembre: in pratica sempre! Per chi è in coppia "anno favorevole per le svolte sentimentali". E' il momento di scegliere tra un rapporto meno impegnativo o una vita a due da costruire con più serenità. I single, invece, saranno particolarmente "affascinanti e seducenti. Viaggi, vacanze, stage all'estero sono i terreni più adatti per coltivare l'arte della conquista. E, molto spesso, si tratterà di conquiste davvero speciali". Ivana Raffa non vede grossi problemi sul lavoro, anche se non esclude cambiamenti. Le entrate di denaro forse non aumenteranno, ma non sono in vista manco pericolose oscillazioni.

Per il settimanale Grazia è un anno in cui le scelte potrebbero assumere una importanza particolare. Ma una cosa è certa, il 2020 sarà quello giusto per gli innamoramenti. Per i single "è arrivato il momento di appendere al chiodo la divisa del club" di cui fanno parte e iniziare a pensare ad una vita a due. Per chi è in coppia è ora di fare scelte su lavoro e famiglia.

Anche la rivista Elle individua un periodo importante dal punto di vista del lavoro, cruciale "all'inizio dell'estate, quando sembrerete pronti a voltare le spalle a tutto quello per cui vi siete impegnati tanto. Siete stanchi, vi concederete una pausa e quando ritornerete, a luglio, tutto andrà bene, e non sarà necessario mandare tutto all’aria".