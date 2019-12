Bilancia, Gemelli, Acquario: l'oroscopo di oggi 26 dicembre, giorno di Santo Stefano

Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, 26 dicembre 2019, giorno di Santo Stefano

Le previsioni per i segni di Aria

BILANCIA: Una serata speciale ti ha fatto sentire particolarmente amato e ha notevolmente innalzato la tua autostima. Il bicchiere è mezzo pieno.

GEMELLI: La vita sociale non è appagante nell'ultimo periodo. Colpa di rapporti non consolidati e di punti di vista difficilmente concilianti.

ACQUARIO: I colpi di fortuna ti rendono felice per un momento o magari per un periodo prolungato, ma non bastano e te ne sei reso conto in tempo.

