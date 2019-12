Vergine, Toro, Capricorno: l'oroscopo di oggi 26 dicembre, giorno di Santo Stefano

Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, 26 dicembre 2019, giorno di Santo Stefano

Le previsioni per i segni di Terra

VERGINE: Hai sottoposto il tuo fisico a un periodo di stress e adesso hai bisogno di riposo: lo sport nuoce alla salute se non praticato nel modo giusto.

TORO: L'atteggiamento scontroso non paga: meglio provare a smussare i toni con i propri cari in modo da vivere in un ambiente più armonioso.

CAPRICORNO: Qualcosa ti turba e non ti fa vivere tranquillamente costringendoti anche a perdere qualche ora di sonno. Sai bene che non puoi continuare così.

