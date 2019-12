Natale in Umbria, presepi viventi e artistici: la mappa

Il Natale in Umbria è un viaggio tra mercatini, concerti, visite ai musei e mostre. Ma anche una riscoperta della Natività. I presepi dell’Umbria sono un mondo tutto da scoprire.

Per approfondire leggi anche: Rasiglia, torna il presepe vivente

A Rasiglia, la piccola Venezia, quest’anno torna il presepe vivente ma solo nei giorni 26 dicembre e 6 gennaio, dalle 15 alle 19. A Massa Martana la XVIII edizione dei “Presepi d’Italia” promette di stupire tutti, fino al 6 gennaio (festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30 3 dalle 15 alle 19.30; feriali dalle 15 alle 19.30) con il presepe di ghiaccio realizzato su una superficie di 13 metri quadrati.

La Natività rivive nel suggestivo borgo di Montefalco il 26 e 28 dicembre. La partenza è alle 15.30 dal salone espositivo di Sant’Agostino dove il pubblico sarà suddiviso in gruppi e accompagnato dalle guide lungo il percorso delle botteghe e dei mestieri. Ad Assisi, la “città dei presepi”, tre rappresentazioni allestite grazie al lavoro di centinaia di volontari nelle frazioni di Armenzano, Petrignano e San Gregorio. Il primo a partire è stato quello di San Gregorio. La rappresentazione verrà allestita il 26 e 29 dicembre e il 1° e il 5 gennaio dalle ore 17.30 alle 19.30. Il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, apertura anticipata alle 17 per il transito dei Re Magi.

Il presepe vivente di Petrignano è invece in programma il 26 e il 29 dicembre, il 1° e il 5 gennaio, dalle ore 17.15 alle 19.30 (il 5 gennaio alle 16.30 con arrivo dei Re Magi). Ad Armenzano si va in scena il 26 dicembre, il primo e il 5 gennaio, dalle ore 16.30 alle 19.30.

A Perugia, nel nel quartiere di Fontivegge, la parrocchia Oasi di Sant’ Antonio in via Canali, per rievocare la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme, accoglie fedeli e visitatori con il presepio artistico realizzato dalla ditta Fontanini di Lucca, in una scenografia composta dal parroco padre Ennio Tiacci, coadiuvato dal viceparroco padre Leone D’Britto, sotto la direzione artistica di Paolo Chiaromonte, con le strutture progettate dall’ingegner Elena Starnini Sue.

A Città della Pieve, sino al 6 gennaio, un percorso suggestivo all’interno dei sotterranei del cinquecentesco Palazzo della Corgna svelerà il presepe monumentale che unisce creatività, abilità artigianale e tradizioni secolari. Il presepe sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Nella piccola frazione di Nocera Umbra, Le Cese, il giorno di Santo Stefano e il 6 gennaio, dalle 17 alle 19, si rinnova la magia del presepe vivente. A poca distanza, Gualdo Tadino propone la via dei presepi, oltre duecento rappresentazioni presenti nei locali vuoti e nei negozi del centro storico. Sempre più attraente il presepe vivente “Venite Adoremus”, presso gli orti dell’Istituto Bambin Gesù il giorno di Santo Stefano alle 17.

Spazio a Terni con “TernInPresepe”, evento all’insegna della riscoperta delle tradizioni e dei valori universali che ruotano intorno alla mangiatoia. La Natività è stata allestita al cenacolo San Marco e al museodiocesano. Sono sei gli artisti che espongono i loro presepi artigianali a Calvi dell’Umbria, presso il palazzo comunale con orario 15.30-18.30 (tutti i giorni fino al 6 gennaio). A Città di Castello, invece, c’è la mostra internazionale dell’arte presepiale allestita presso la cattedrale e il duomo inferiore (fino al 6 gennaio, 10-12 e 16-19, festivi e prefestivi 9.30-12.30/15.30-19.30).