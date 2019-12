Ok dei soci alla fusione: da Bcc Umbria e Banca Cras nasce Banca Centro

A poche ore di distanza l'una dall'altra, le assemblee straordinarie dei soci di Bcc Umbria e la senese Banca Cras hanno dato il via libera alla fusione che porterà alla nascita di Banca Centro-Credito cooperativo Toscana-Umbria, un nuovo istituto di credito legato al mondo della cooperazione cooperativo, operativo in quattro regioni e dieci province, con 62 filiali, 16.700 soci, 70mila clienti e 420 dipendenti.

L'assemblea di Bcc Umbria ha approvato la fusione con 1.013 voti favorevoli e 10 contrari, pronunciamento all'unanimità invece da parte dei soci di Banca Cras.

Banca Centro vedrà ufficialmente la luce nei primi giorni di gennaio nei due cuori pulsanti della sede legale a Sovicille, in provincia di Siena, e nella sede amministrativa di Moiano, nel comune di Città della Pieve. “Abbiamo la necessità di crescere – ha commentato il presidente di Bcc Umbria Palmiro Giovagnola – per consolidare i nostri requisiti patrimoniali, sviluppare i livelli di efficienza ed economizzare su alcune spese ma, contemporaneamente, non abbiamo intenzione di stravolgerci. Se ci omologassimo ai grandi gruppi bancari avremmo già perso. Vogliamo continuare a essere una banca locale, vicina alle piccole imprese, alle famiglie, a chi vuole costruire una casa o mandare i figli a scuola. Questa è la caratteristica che da oltre un secolo ci contraddistingue e oggi, con dimensioni diverse, dobbiamo continuare a perseguire gli stessi obiettivi”.

"La trasparenza e la chiarezza nella comunicazione con i soci e con le risorse umane dell’azienda ha premiato ancora una volta Banca Cras che si accinge ad affrontare un progetto sfidante, forte del supporto di tutta la sua base sociale e del personale", commenta il presidente di banca Cras, Florio Faccendi. "Abbiamo lavorato a lungo e a tutti i livelli – aggiunge il direttore generale Umberto Giubboni – per raggiungere la definizione di un progetto che fosse premiante per il territorio, per le famiglie e per il personale. Questa fusione apre a nuove opportunità e nuove aree di competenza nell’ottica di una sempre maggiore solidità patrimoniale e aziendale". Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore generale di Bcc Umbria, Marcello Morlandi: “Insieme rappresenteremo uno dei principali gruppi bancari italiani, pur conservando le nostre radici di banche di territorio. Abbiamo raccolto la sfida dell’aggregazione che renderà la nuova banca più efficace ed efficiente".

Il nuovo istituto avrà fondi propri per circa 160 milioni di euro e attivi per oltre due miliardi e mezzo di euro. La raccolta si attesterà su 1.950 milioni di euro e gli impieghi su 1.500 milioni di euro.

Per ciò che riguarda i futuri assetti di Banca Centro, nel primo mandato la presidenza spetterà a Bcc Umbria, mentre la vicepresidenza e la delega a rappresentare l'istituto nel gruppo Iccrea andrà a Banca Cras; ruoli invertiti nel secondo mandato. La direzione generale sarà composta da Umberto Giubboni (direttore generale) e Marcello Morlandi (condirettore generale).

Il consiglio di amministrazione di Banca Centro sarà composto da 7 membri eletti dai soci di Banca Cras (Corrado Benocci, Emilio Bernini, Mauro Cesaroni, Bartolo Conte, Florio Faccendi, Marco Fiorillo e Maurizio Poggetti) e 6 da Bcc Umbria (Carmelo Campagna, Caterina Giontella, Palmiro Giovagnola, Luigi Mezzasoma, Luca Pecetti e Michele Verdi).