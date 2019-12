Gesù Bambino nero sull'altare del duomo di Palermo alla messa di Natale per ricordare il dramma dei migranti

Messaggio chiaro, quello lanciato dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, in occasione della messa di Natale celebrata mezzanotte nel duomo del capoluogo siciliano. Accanto all'altare della cattedrale, da dove il presule ha celebrato il rito della Natività, Lorefice ha posto un Gesù Bambino nero, che gli è stato affidato durante la messa. Al termine della processione per l'offerta dei doni composta da sei bambini italiani e due stranieri, un uomo e una donna hanno consegnato un Gesù Bambino di colore nelle braccia dell’arcivescovo che l’ha poi mostrato ai presenti. Anche in questo modo, nella notte in cui viene ricordata la nascita di Gesù, l'arcivescovo Lorefice ha voluto porre l'attenzione sul tema dei migranti.