WhatsApp, adesivi auguri Natale: come scaricare gli sticker

Feste di Natale 2019, caccia all'adesivo per fare gli auguri su WhatsApp. Auguri divertenti, non scontati ed è possibili farli inviando adesivi appunto, e stickers.

Attraverso le impostazioni dell’app c’è la possibilità di scaricare i nuovi adesivi natalizi, pronti per essere condivisi nei gruppi e nelle conversazioni private.

Tramite WhatsApp per iOS e Android è possibile scaricare l’ultima versione dell’applicazione tramite App Store o Google Play Store e seguire questi brevi passaggi per inviare i nuovi adesivi di Natale a chi si vuole. Alcune indicazioni schematiche.

- Aprire l’app WhatsApp e cliccare sua chat;

- Aprire la tastiera e cliccare sull’icona “Adesivi” a destra (il quadratino con un angolo piegato);

- Cliccate sul tasto + e visualizzerete tutti i nuovi sticker pronti per il download;

- Effettuando una ricerca troverete il pacchetto di Natale, perfetto per gli auguri natalizie che su WhatsApp si chiama “Merry and Bright”;

- Cliccate sul tasto download e scaricatelo. In pochi secondi sarà pronto per l’utilizzo e avrete così la possibilità di inviare gli adesivi di Natale su tutte le chat WhatsApp. E buone feste.