Al Bano Carrisi sulla figlia Ylenia: "E' morta in quel fiume, ho bevuto fino a stordirmi"

Al Bano Carrisi ha parlato sulla fine della figlia Ylenia, scomparsa nel 1994 negli Stati Uniti in circostanze misteriose. E' la prima volta che Al Bano parla della morte presunta della ragazza.

Liberoquotidiano.it riporta come, citando l'autobiaografia del cantante di Cellino San Marco, Ylenia si sarebbe suicidata in un corso d'acqua del Mississippi con un ruolo importante giocato dalla droga. "Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n'è andata tra le acque di quel fiume", ha detto Al Bano lasciando intendere il suicidio della ragazza. Al Bano ha detto di aver "bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato con me alla stesura del libro, e ho dettato. Non ho neppure voluto rileggerlo".