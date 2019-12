Per i neo-quarantenni di Marsciano la rimpatriata per festeggiare la ricorrenza è stata l’occasione per un gesto d’amore, ricordando anche chi purtroppo non c’è più. Il ‘compleanno di gruppo’ dei nati nel 1979 è stata una serata di festa e di ritrovo, per una squadra di amici storici. Alcuni dei quali si rivedevano addirittura dopo decenni. Erano oltre 50, alla Locanda del Tramonto infinito, locale marscianese scelto per la cena e una festa all’insegna della musica, con tanto di deejay a fine serata. E qualcuno è tornato a Marsciano per l’occasione anche da fuori regione. Una donazione alla Congregazione Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso di Fratta Todina, un’altra al Comitato Giardino Attivo Inclusivo e l’acquisto delle stelle di Natale in favore del Comitato Chianelli. Questo il risultato di una serata che ha unito la gioia di ritrovarsi insieme alla generosità. Ma non è mancato nemmeno un ricordo particolarmente sentito e doloroso. Quello per Annalisa Todini, insegnante di scuola materna, loro coetanea, nata nel 1979 e scomparsa qualche anno fa.