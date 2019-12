Jingle Bells, Last Christmas, All I Want For Christmas Is You. Sono solo alcune delle più note e amate canzoni di Natale degli ultimi anni. Alcune sono intramontabili e vengono riviste, altre sono più recente, sta di fatto che in questi giorni le nostre case risuoneranno di queste melodie. Ecco allora la playlist delle feste che può essere il sottofondo dei nostri pranzi e cene di questi giorni. Immancabile All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, così come Last Christmas di Wham, It's beginning to look a lot like Christmas di Michael Bublè. C'è sicuramente Tony Hadley con Shake up Christmas, Ariana Grande con Santa Tell Me, Jingle Bells Rock di Bobby Helms, Christmas Tree di Lady Gaga, Feliz Navidad di Celine Dion, Driving home for Christmas di Mario Biondi, così come l'intramontabile White Christmas di Bing Crosby. A voi la scelta!





