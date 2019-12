Settimana di Natale super per Toro, Acquario e Capricorno. A stilare la classifica dell'oroscopo della settimana di tutti i segni zodiacali è il noto astrologo Paolo Fox, che lunedì 23 dicembre, su Rai 2 a "I fatti vostri", ha fatto le previsioni della settimana, segno per segno. E per chi si fosse perso la puntata, andata in onda alle 12, ecco la classifica completa: al primo posto il Toro, per cui si annuncia un anno molto importante e, nel breve periodo, giornate promettenti giovedì e venerdì. Seguono poi Acquario e Capricorno a completare il podio, mentre Pesci e Sagittario occupano a quarta e la quinta posizione. Completano la classifica Vergine, Gemelli, Leone, Scorpione, Ariete, Bilancia e, in ultimo, Cancro.



