Trema la terra nella notte del 24 dicembre, Vigilia di Natale. Due lievi scosse sono state registrate dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La prima alle ore 4.03 ha avuto come epicentro Muccia, in provincia di Macerata. Per fortuna si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 2.2, che non è stato nemmeno avvertito dalla popolazione, purtroppo abituata a fenomeni di ben diversa entità. Pochi minuti più tardi, alle 4.16, terremoto nei pressi del Lago di Garda. In questo caso l'epicentro è stato individuato a tre chilometri da Gargnano, in provincia di Brescia. La magnitudo è stata stabilita in 2.4. Nessun problema per edifici e persone.

