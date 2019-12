Lavori su strade e autostrade, appalti Anas in tutta Italia per 360 milioni. Ecco i lotti

Milioni di euro per i lavori di manutenzione delle strade e autostrade gestite da Anas. E' stato pubblicato un bando che assegna incarichi per 360 milioni di euro complessivi. Sono previsti lavori per opere di sostegno, sistemazione e regimazione delle acque, risanamento e consolidamento delle scarpate, ripristino degli elementi del corpo stradale, adeguamento di intersezioni.

Il bando è suddiviso in 23 lotti ripartiti in tutte le strutture territoriali o regionali di Anas: 15 milioni di euro per le strade di Palermo; 15 milioni; 10 milioni per le autostrade della Sicilia; 10 milioni per Cagliari; 10 per Sassari; 15 per la Calabria; 20 per la A2 “Autostrada del Mediterraneo”; 20 per la Basilicata; 15 per la Puglia; 15 per la Campania; 20 per il Lazio; 10 per l’Abruzzo; 10 per il Molise; 10 milioni per le Marche; 20 per l’Umbria; 20 per la Toscana; 25 per l’Emilia-Romagna; 30 per il Veneto; 5 per il Friuli Venezia Giulia; 30 per la Lombardia; 15 per la Liguria; 10 per il Piemonte; 10 per la Valle d’Aosta.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12 del 3 febbraio 2020. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione bandi e avvisi.