Mancava la loro cartolina di Natale. Ed è arrivata poco prima della vigilia. E' la Christmas Card del duca e della duchessa di Sussex, principe Harry e Meghan Markle.

Con loro, anzi in primo piano, il piccolo Archie che ha sette mesi. La famiglia è in vacanza in Canada da sei settimane e non sarà presente a Sandringham per Natale dove si riunirà la Royal Family. Uno scatto sorridente, rigorosamente in bianco e nero.