Gran Bretagna, Kate Middleton e principe William verso il grande annuncio: sarà la rivelazione di Natale

Kate Middleton e il principe William stanno per fare l'annuncio di Natale. Una grande rivelazione secondo i tabloid inglesi. Ed è attesa proprio per il giorno di Natale. Una festa sottotono che alla vigilia vede la Regina Elisabetta senza il marito Filippo, da quattro giorni ricoverato in ospedale a Londra dove è giunto in elicottero, e senza il principe Harry e Meghan che da sei settimane sono in Canada.

Per approfondire leggi anche: Famiglia reale al centro del gossip

L'addetto stampa della Royal Family, che si riunisce a Sandringham come da tradizione, non ha fornito dettagli sulla rivelazione dei Cambridge. Ma si ipotizza una quarta gravidanza di Kate.

E' stato l’esperto reale Omid Scobie a dire durante il talk Heirpod della ABC e riportato dai tabloid, che “il prossimo anno sarà un anno pieno di impegni per i Cambridge: aspettatevi annunci importanti durante queste vacanze. Il che si distacca un po’ dalla tradizione che vuole che questi siano giorni di serenità da trascorrere in famiglia". Vacanze con un grande annuncio. Non resta che attendere.