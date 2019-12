Auguri di Natale, come cercare frasi e GIF su WhatsApp e Facebook

Buon Natale a parenti e amici ormai si augura attraverso il telefonino. Un modo per sfuggire (o tentare) a fredde e retoriche frasi e avvicinare alla relazione anche chi soffre della cosiddetta sindrome del Grinch.

Per approfondire leggi anche: Google lancia il doodle di Natale

App di messaggistica istantanea e social media, hanno aumentato l'offerta. Così che l'utente può pescare fra immagini e video a tema e GIF, insieme alle frasi più disparate e divertenti. Alcune istruzioni per l'uso, su WhatsApp e Facebook.



Su WhatsApp le GIF natalizie si utilizzano aprendo una chat: toccare l’icona a forma di emoji e selezionare la scritta “GIF” nella barra inferiore. Per trovare un contenuto specifico è sufficiente fare tap sulla lente di ingrandimento e inserire i termini di ricerca che si preferiscono, della serie: “Natale”, “Babbo Natale”, “albero di Natale”, “stella cometa”, “pupazzo di neve”, “auguri”, “regali”, “renne”.

Su Facebook invece, va creato un nuovo post, quindi scegliere l’opzione GIF e usare l’apposita funzione di ricerca per trovare l’immagine animata più adatta alle proprie esigenze. Per le frasi, la rete pullula di siti di aforismi anche simpatici, sul Natale. Basta avviare una ricerca su google per evitare i soliti "classici".