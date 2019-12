Superenalotto, estrazione del 23 dicembre: la combinazione vincente

Si è tenuta nella serata di 23 dicembre l'estrazione numero 154 del Superenalotto, che metteva in palio un jackpot da 50,6 milioni. Un'estrazione speciale in quanto anticipata di un giorno rispetto a quanto originariamente previsto per martedì 24 dicembre.

Ecco la combinazione vincente: 17, 30, 45, 56, 87 e 89

Numero Jolly: 18

Numero Superstar: 76



Domani, martedì 24 dicembre, alle 18, ci sarà invece l'estrazione originariamente prevista per il 26 dicembre. Confermata quella del 31 dicembre, anche in questo caso alle ore 18.





