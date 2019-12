Il sindaco di Benevento ed ex ministro della giustizia, Clemente Mastella, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pio di Benevento. L'ex guardasigilli si era recato in mattinata al presidio del Rummo per un'asma bronchiale, in vista degli accertamenti di routine per poi tornare a casa. La degenza, invece, non è andata come previsto e l'ex parlamentare è stato ricoverato d'urgenza.