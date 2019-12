Superenalotto, assegnati a sorte 100 premi da 100mila euro in tutta Italia. Ecco dove, codici e ricevitorie

Natale 100X100. Cento premi da 100mila euro sono stati assegnati con l'estrazione del Superenalotto del 21 dicembre. E' l'iniziativa di Superenalotto Superstar per le festività natalizie. In pratica tra coloro che hanno acquistato dal 17 novembre al 21 dicembre una giocata con Superstar valida per il concorso del 21 dicembre, sono stati estratti a sorte 100 fortunati che hanno vinto la bella somma di 100mila euro a testa. L'estrazione è avvenuta attraverso i codici univoci assegnati alle combinazioni delle scommesse.

