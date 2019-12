Superenalotto, caccia al sei che cambia la vita. Il Jackpot vale 50,6 milioni. Il calendario delle estrazioni

Superenalotto, caccia al sei che cambia la vita. E' in programma per questa sera, 23 dicembre, l'estrazione del concorso numero 154, anticipata rispetto al previsto per via delle modifiche al calendario a causa delle festività natalizie. Il Jackpot ha raggiunto la somma di 50,6 milioni di euro, si tratta del secondo premio più alto al mondo, primo in Europa. All'estrazione di questa sera seguirà quella di domani, 24 dicembre, concorso numero 155, la cui chiusura delle giocate è prevista per le ore 18. Il sei manca dal 17 settembre. Fu centrato a Montechiarugolo, in provincia di Parma, e fruttò la bellezza di 66,3 milioni di euro.

