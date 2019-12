All'indomani della sconfitta della Juventus per 3-1 contro la Lazio nella Supercoppa italiana 2019, giocata a Riad, in Arabia Saudita, Lapo Elkann spende parole d'amore per la Vecchia Signora. Al fischio finale del match aveva scritto: "Juve vergognati! Complimenti alla Lazio", ma il giorno dopo, sempre su Twitter, ha postato una dichiarazione "conciliante" per la squadra







Ora i bianconeri sono in vacanza e alla ripresa del campionato saranno impegnati il 6 gennaio, alle ore 15, all'Allianz Stadium contro il Cagliari, reduce da due sconfitte (contro la Lazio e l'Udinese). Ma la squadra di Sarri ora non piò più sbagliare.





