Regina Elisabetta, il regalo di Natale economico ai suoi collaboratori: così è riuscita a risparmiare

Natale si avvicina e, come da tradizione della Corona, Sua Maestà Britannica fa regali al suo staff. La Regina Elisabetta fa regali a tutti i suoi collaboratori, doni al suo staff mettendo soldi di tasca propria.

Per approfondire leggi anche: Il piccolo principe George fa il budino di Natale

Quest'anno a Corte è però un anno un po' tormentato. Mettiamoci il ricovero in ospedale del marito di Elisabetta II, Filippo di Edimburgo e l'assenza di Harry e Meghan che sono in Canada e non torneranno in Gran Bretagna rompendo i protocolli dei Windsor, è successo qualcosa anche nella scelta dei regali.

Quest'anno infatti, la regina ha deciso di risparmiare. Lo staff reale, da tempi del nonno di Elisabetta II, Giorgio V, riceveva in dono un budino pregiato proveniente da Harrods o da Fortnum & Mason, come fa sapere il Mirror, ma quest'anno la regina ha acquistato i budini del discount Tesco: 6 sterline a budino, quasi 7 euro.