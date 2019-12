Oroscopo del Corriere: Cancro, Scorpione, Pesci. Le previsioni di oggi 23 dicembre

Ecco l'oroscopo del Corriere del 23 dicembre 2019

Le previsioni per i segni di acqua

Cancro: "M'ama o non m'ama...". Non arrovellatevi in dilemmi logoranti. Piuttosto, seguite la filosofia del "se son rose fioriranno". Ne trarrete di sicuro benefici...

Scorpione: siete votati a un umore instabile che vi rende insofferenti ai rapporti umani. Poco male, ogni tanto capita e non ci si può fare nulla...

Pesci: attenzione a non essere troppo suscettibili rispetto a quello che vi dicono gli altri. Sarebbe bene non attribuire loro pensieri che non fanno..

