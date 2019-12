Oroscopo del Corriere: Toro, Vergine, Capricorno. Le previsioni di oggi 23 dicembre

I Babbo Natale in motocicletta sfilano per il centro di Bologna

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2019 I Babbo Natale in motocicletta sfilano per il centro di Bologna La tradizionale sfilata dei Babbo Natale in motocicletta in occasione delle festività a Bologna. / courtesy E'TV Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev