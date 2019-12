Paura ad Orvieto a causa del maltempo: nella tarda serata di sabato 21 dicembre in piazza 29 Marzo per un grande pino che è crollato a causa del forte vento che ha sferzato la città per tutta la giornata. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose, nè alle macchine in sosta nella piazza. Come riferito dal Comune sulla pagina facebook ufficiale, "i volontari della Protezione civile hanno provveduto a transennare l’area e nelle prossime ore, compatibilmente alle condizioni meteorologiche, si interverrà per la rimozione. Garantito l’accesso alla porta carraia della caserma Monte Grappa".



