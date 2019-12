Regina Elisabetta, il piccolo principe George fa il budino di Natale con Carlo e William: incantevole

Una foto nella quale ci sono quattro generazioni della Royal family: la Regina Elisabetta, Carlo principe di Galles, William duca di Cambridge e il principe George.

Insieme hanno preparato i budini natalizi. Siamo nella Music Room di Buckingham Palace. Tre futuri re insieme alla Regina Elisabetta che guarda compiaciuta il piccolo principe George, grande protagonista ancora una volta a corte e autentica stella del web. Le sue immagini fanno il giro del mondo ogni volta e trovano apprezzamento soprattutto per le sue espressioni. George è sotto lo sguardo adorante della sua bisnonna, spiega in maniera diretta il Daily mail che apre con questa notizia l'edizione online della prima mattina di oggi, domenica 22 dicembre. Per la cronaca l'attento e divertito George, Windsor di sei anni primogenito di William e Kate, è riuscito a non sporcarsi.