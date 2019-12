Il vigile lo ferma per fargli una multa e lui gli dà un pugno in faccia. E' successo in piazza d'Armi, ad Avellino, nella mattinata di sabato 21 dicembre. L'uomo era alla guida della sua auto, una Fiat Punto già sottoposta a fermo amministrativo e priva di assicurazione. Una pattuglia dei vigili lo ha fermato e multato: a quel punto l'uomo è sceso dal veicolo e ha colpito uno dei due agenti con un pugno in faccia. Il 42enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato e arrestato; l'agente invece si è recato al pronto soccorso per le cure del caso.