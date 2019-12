Reddito di cittadinanza, regalo di Natale dell'Inps: a dicembre arriva prima, ecco quando

I percettori del Reddito di cittadinanza riceveranno l'accredito dell'importo del mese di dicembre in anticipo. L'Inps, infatti, ha erogato i contributi prima della data abituale del 27 del mese, in maniera tale che i soldi siano disponibili già il 23 dicembre. Un modo per far passare un Natale più sereno a chi usufruisce della misura voluta dal governo Conte I. L'invio del mandato di pagamento è stato fatto tra il 19 e il 20 dicembre e ora spetta a Poste Italiane elaborare i dati per consentire l'uso dei fondi.

Nel frattempo arriva la conferma ufficiale: i percettori del reddito di cittadinanza non hanno diritto ad alcuna tredicesima.



