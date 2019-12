Francesco ha solo nove anni e ha un fratello, Luca, di sei anni. Luca è un bambino autistico e Francesco, in vista del Natale, ha pensato di scrivere una lettera a Babbo Natale, perchè soddisfi i desideri del fratellino.

"Caro Babbo Natale, puoi portare un regalino a mio fratello Luca. Visto che noi non sappiamo che regalino vuole. Perchè è autistico. Grazie Babbo Natale. Ti voglio non bene, ma benissimo. Francesco per Luca". Una storia raccontata dal papà dei due bambini, Michele Ammendola, cooperatore sociale di Bologna, e resa nota dall'Angsa (Associazione nazionale genitori di soggetti autistici) di Bologna.



