La grande stella cometa di Natale, una delle luminarie installate dall'amministrazione comunale di Foligno, guidata dal sindaco Stefano Zuccarini in occasione delle feste, è tornata a splendere. Dopo il presunto atto vandalico subito nella notte tra giovedì e venerdì, i tecnici chiamati dal Comune sono subito intervenuti ripristinando l'impianto elettrico dell'installazione luminosa lunga 18 metri e, nel contempo, sono iniziate alcune verifiche volte a risalire agli autori del gesto. In particolare sono in corso controlli su eventuali impianti di videosorveglianza che possano aver ripreso gli autori del gesto che, secondo quanto ricostruito, potrebbero essersi arrampicati sulla stella cometa per gioco, senza alcun fine doloso.



Leggi anche: Il programma di Natale e Capodanno in città - A Capodanno due giorni di festa con il Paiper Festival