Capodanno a Foligno, due serate di divertimento e musica con il Paiper Festival. Il programma del 31 dicembre

A Foligno il Capodanno 2020 si festeggerà con due giorni ricchi di eventi grazie all'associazione Paiper Festival. Il sodalizio del patron Carlo Delicati, infatti, ha organizzato due serate: il 30 e il 31 con eventi, musica, dj set e divertimento in centro storico. Il programma completo sarà presentato lunedì da Delicati, insieme al sindaco Stefano Zuccarini e all'assessore Michela Giuliani, ma qualche anticipazione è già stata pubblicata sulla pagina facebook del Paiper Festival. La serata del 31 inizierà alle 22.30 con il dj set e le risate di garantite dall'esibizione di Raoul Maiuli; alle 23.45 il count down con le autorità e brindisi collettivo in piazza della Repubblica poi la musica dal vivo di Gibson Brothers e i dj Carlino mix, Luca Mammoli, Carlo Marini e Faus-t.