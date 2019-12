Gran Bretagna: principe Filippo, in ospedale con l'elicottero. I retroscena del ricovero e le sue condizioni

C'è ansia nella Royal Family per le condizioni di salute del principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, ricoverato in ospedale. Il duca di Edimburgo ha 98 anni e dai tabloid inglesi emergono retroscena sul suo ricovero.

Secondo quanto riferisce il Daily mail, sempre molto attento alle questioni della famiglia reale, Filippo di Edimburgo è stato trasportato in elicottero in ospedale a Londra, da Sandringham.

Buckingham Palace spiega, in maniera ufficiale, che che non si è trattato di una emergenza, ma che il principe Filippo deve essere curato per una condizione "pre-esistente". Il principe Filippo si trova all'ospedale King Edward VII di Marylebone.

Fonti del quotidiano parlano di una brutta ricaduta dopo una influenza, ma nessun funzionario ha confermato dettagli sulle condizioni di salute del principe, né quanto durerà la degenza. Filippo di Edimburgo è stato un uomo sempre attivo e nel 2017 si è ritirato dalla vita pubblica per stare a Sandringham dove la Regina Elisabetta è arrivata ieri per le vacanze della Royal Family come da tradizione.