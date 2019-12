Natale in Umbria, flop della campagna di promozione turistica della Regione costata 500 mila euro. La scena che campeggia nei manifesti e 6x3 affissi nelle stazioni di Roma, Milano e alcune città venete (foto in alto) ricorda più le baite del Trentino che i colli dell'Umbria. La campagna pubblicitaria, scelta dal settore turismo della Regione e partita con l’intento di comunicare le suggestioni che la terra umbra sa suscitare in ogni stagione, non ha avuto il risultato sperato. L’input fatto arrivare ai creativi si è tradotto in un’immagine che mostra un interno ovattato, dominato da legno e cotto, camino acceso, un brindisi fra amici nel calore di un ambiente che, pur essendo un casale di Todi, di primo acchito ricorda troppo una baita alpina.



