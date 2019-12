Maltempo, frane e disagi in tutta Italia, un morto in Friuli. Crolla un tratto della statale Cassia

Maltempo, disagi e criticità in tutta Italia a causa delle perturbazioni che stanno investendo la penisola dalla notte tra venerdì e sabato (leggi le criticità previste in Umbria). Nella notte, intorno alle 2, un uomo è morto a Cordenons, in provincia di Pordenone, quando la sua auto è stata travolta dalla corrente del fiume Meduna. Nuova allerta anche a Venezia, dove l'acqua alta è arrivata a 120 centimetri. Continua l'allerta rossa in Liguria, mentre è arancione in 11 regioni. Due le frane che hanno provocato la chiusura di altrettanti importanti arterie stradali: chiuso un tratto dell'autostrada A5 Torino-Aosta in località Quincinetto e la statale 2 Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radicofani, in provincia di Siena. La strada è interrotta e anche le strade provinciali intorno versano in condizioni di difficoltà. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha proclamato lo stato di emergenza.



Guarda il video: Maltempo, piogge e venti sferzano l'Italia