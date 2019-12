Gran Bretagna: Harry e Meghan, svelato il "nascondiglio", il video del principe vestito da Babbo Natale

Senza il principe Filippo ricoverato in ospedale e senza il principe Harry e Maghan Markle. E' il Natale che si prospetta per la Regina Elisabetta che desidera, come tradizione, tutta la famiglia reale a Sandringham per le feste.

Proprio in queste ore infatti, Harry si è mostrato dal suo "nascondiglio", lontano dalla Gran Bretagna: è in Canada. Lo ha fatto con video, vestito da Babbo Natale. Il duca e la duchessa del Sussex vivono in Canada le loro sei settimane di pausa dai doveri reali, rivela il Daily Mail, sempre informatissimo sulle vicende della Royal Family. Harry e Meghan si trovano in Canada con il piccolo Archie, il loro figlio di otto mesi. Meghan ha vissuto a Toronto, per lavoro, per sette anni. I due non torneranno in Gran Bretagna per Natale. Harry, travestito da Babbo Natale, invia ora questo messaggio per una causa nobile: un messaggio affettuoso per i bambini orfani dei soldati britannici. Un video registrato e reso adesso pubblico dai Scotty’s Little Soldiers.