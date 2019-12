Lite dopo la festa: tre ragazzi accoltellati, uno è in codice rosso

Mattina di sangue a Milano, dove tre ragazzi - tutti di 25 anni - sono stati accoltellati nel corso di una lite scoppiata per futili motivi dopo una notte di festa. I tre feriti, tutti di nazionalità peruviana, sarebbero stati protagonisti di un'accesa discussione con un altro gruppo di sudamericani nei pressi di un chiosco in via Lampedusa. Uno dei tre giovani di origine sudamericana, accoltellato alla schiena dall'aggressore, presentava una merita particolarmente profonda (che non avrebbe comunque raggiunto organi vitali) ed è stato trasferito in codice rosso al Policlinico, mentre gli altri due sono stati soccorsi all'ospedale San Paolo in codice giallo.