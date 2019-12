Gran Bretagna, Regina Elisabetta in ansia: principe Filippo ricoverato in ospedale, ecco come sta. Ha 98 anni

Un Natale di tormenti per la Regina Elisabetta. Mentre la Royal Family si riunisce a Sandringham, come tradizione, per le festività di Natale, arriva il ricovero in ospedale del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta. Il duca di Edimburgo ha 98 anni e si trova in ospedale a Londra.

Come spiega The Guardian, si prevede che il principe Filippo rimanga in ospedale per alcuni giorni. La decisione del ricovero, secondo fonti ufficiali di casa reale, è dovuta a motivi "precauzionali, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale" per una condizione già "pre-esistente". Il principe Filippo è all'ospedale King Edward VII di Londra.