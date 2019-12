Superenalotto, caccia al "6" da 49,1 milioni. Ecco la data della nuova estrazione

Grande attesa per la nuova estrazione del Superenalotto, in programma sabato 21 dicembre alle ore 20. L'ultima estrazione, avvenuta giovedì sera, non ha visto nessuno centrare la sestina vincente e il jackpot è così salito a 49,1 milioni di euro, il più ricco d'Europa. A far festa, dopo il concorso del 19 dicembre, sono i tre fortunati giocatori che hanno centrato i "5" e che portano a casa 61mila euro a testa. Due vincite sono state centrate in Lombardia, a Melegnano e Peschiera Borromeo, mentre un altro "5" è stato realizzato a Spongano, in provincia di Lecce. I numeri vincenti possono essere controllati sul sito ufficiale del Superenalotto, insieme alla distribuzione dei premi per ogni categoria.