L'oroscopo del Corriere del 21 dicembre. I segni di acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Ecco l'oroscopo del Corriere del 21 dicembre 2019.

I segni di acqua



Cancro

Grandi novità in arrivo sul versante familiare: cominciate a mettervi nell'ottica di cambiare o ingrandire casa, godendovi la felicità del momento.



Scorpione

Siete a un punto fermo. La vita professionale non decolla come vorreste e quella amorosa naviga più che mai in acque agitate. Chiedetevi perché.



Pesci

Si riparte alla grande per quanto riguarda il lavoro. Buone notizie sul fronte retributivo: potreste ottenere l'aumento che chiedete da tempo.





Leggi anche L'oroscopo di oggi: Gemelli, Bilancia, Acquario

Leggi anche L'oroscopo di oggi: Toro, Vergine, Capricorno

Leggi anche L'oroscopo di oggi: Ariete, Leone, Sagittario