L'oroscopo del Corriere del 21 dicembre. I segni di terra: Toro, Vergine, Capricorno

Ecco l'oroscopo del Corriere del 21 dicembre.

I segni di terra



Toro

Per chi è da tempo fuori casa è giunto il momento di riabbracciare famigliari e amici di una vita. Oggi più che mai ne avevate proprio bisogno.



Vergine

Periodo di chiaroscuri. Le vostre paure non permettono al talento di emergere. Abbiate più fiducia in voi e pazientate se gli altri vi fanno irritare.



Capricorno

Attenti ai maldestri, dal volante alla cucina, e badate anche alle spese che affrontate. A volte vi lasciate andare facilmente senza ragioni valide.





