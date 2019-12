L'oroscopo del Corriere del 21 dicembre. I segni di aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Ecco l'oroscopo del Corriere del 21 dicembre 2019.



I segni di aria



Gemelli

Badare alla forma fisica per voi è una priorità assoluta. Non spaventatevi se, però, prossimamente dovrete dare spazio anche ad altro.



Bilancia

La vostra vita non cambia con una bacchetta magica. Meglio rimboccarsi le maniche se volete far felici voi stessi e il vostro partner.



Acquario

È un periodo singolare per la vita di coppia: tutto sembra procedere nel verso giusto ma una certa stanchezza smorza l'entusiasmo.





